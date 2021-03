[아시아경제 유병돈 기자] 상지카일룸 상지카일룸 042940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,300 전일대비 5 등락률 +0.39% 거래량 638,591 전일가 1,295 2021.03.12 15:30 장마감 관련기사 ‘상지카일룸M’ 오피스텔 다음달 분양[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일 상지카일룸 자회사, 코로나19 분자·면역진단 키트 동시 CE-IVD인증 취득 close 은 종속 회사인 카일룸디앤디와 284억4000만원 규모의 ‘논현동 242-31, 32 카일룸 M 신축공사’ 계약을 체결했다고 12일 공시했다.

계약금은 2019년 매출액의 27.10%에 해당한다. 계약기간은 오는 4월1일부터 2023년 9월 30일까지다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr