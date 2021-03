김종인 "LH 투기 의혹, 특검 찬성…검찰 수사 먼저 진행하자"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 12일 한국토지주택공사(LH) 임직원 등 땅투기 의혹과 관련해 검찰 수사를 먼저 시작한 뒤 특검에 이첩할 것을 요구했다. 특검에 찬성하지만 증거 인멸 등을 막기 위해 검찰이 수사를 진행해야 한다는 것이다.

김 위원장은 이날 기자들에 별도 입장문을 통해 "우리당은 특검을 반대하지 않는다"면서 "철저한 수사로 부정과 비리를 발본색원해야 할 것"이라고 말했다.

그는 "출범에만 몇 개월이 걸릴지 모르는 특검으로 황금 같은 시간을 놓치면 안 된다"면서 "청와대와 여당이 무엇이 두려워 검찰수사를 피하는 것인지 이해하기 어렵다"고 지적했다. 이어 "빠른 길을 두고 왜 돌아가는 길들을 국민께 내놓는 것인지 묻고 싶다"며 "특검 출범 이후 검찰수사 중이었던 내용을 이첩하면 된다. 즉각 검찰수사부터 진행할 것을 요구한다"고 밝혔다.

김 위원장은 "LH 부동산투기 사건과 관련하여 검찰수사가 아닌 정부의 보여주기식 셀프조사로 아까운 시간이 흘러가고 있다"며 "중요한 증거들이 사라질 상황"이라고 지적하기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr