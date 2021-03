고민정 "국민의힘, 무엇을 숨기고 싶어 'LH 특검' 거부하나"

박영선, LH 특검 제안

與 "LH 특검, 야당과 즉시 협의할 것"

野 "시간 끌기 의도"

[아시아경제 허미담 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 보궐선거 후보의 대변인을 맡은 고민정 민주당 의원이 12일 야당을 향해 "무엇을 숨기고 싶어 특검을 거부하는가"라고 지적했다.

고 의원은 이날 논평을 내고 "주호영 국민의힘 원내대표는 특검 제안을 시간 끌기라며 거부했다. 이제 의혹만 가지고 쏟아내는 정치공세를 멈추고 엄정한 진상규명의 시간을 맞아야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "박 후보는 'LH 부동산 투기 사건'에 대해 '특검'을 제안했다. 김태년 민주당 대표 직무대행은 수용의 뜻을 밝히며 즉시 야당과 협의해 나가겠다고 답했다"며 "투기와 불공정의 고리를 절연하기 위해 필요한 조처"라고 했다.

이어 "부동산 특권 반칙을 바로 잡는 일에 여야를 가릴 것이 없다. 이 사안의 본질은 우리 사회 전반의 청렴성과 신뢰성에 의문을 제기하는 상징적 사건"이라며 "성역 없이 우리 사회 모두가 머리를 맞대고 풀어야 할 과제다. 반드시 뿌리를 뽑아야 할 사회악"이라고 말했다.

또 고 의원은 "숨길 것이 없으면 두려울 것이 없다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 주 원내대표는 'LH 부동산 투기 사건' 특검을 즉각 수용해야 한다"고 강조했다.

앞서 박 후보는 이날 서울 종로구 안국빌딩에서 열린 선거대책위원회 출범식에서 한국토지주택공사(LH) 직원 땅 투기 의혹과 관련해 특검 수사 도입을 정식으로 건의했다.

이에 김 대표 직무대행은 "특검을 통해 더 강화된 조사와 수사가 이뤄지고 그런 과정을 통해 국민들이 더 많이 신뢰할 수 있다면 특검을 수용하고 야당과 즉시 협의하도록 하겠다"고 했다.

여당의 'LH 특검' 제안에 주 원내대표는 "특검을 피할 이유는 없다"면서도 "우선 검찰을 중심으로 한 정부의 신속한 수사 이후에 논의할 문제"라는 입장을 보였다. 또 그는 "특검 합의 구성에만 두 달이 걸린다"며 "시간 끌기 의도가 있다고 본다"고 덧붙였다.

