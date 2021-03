네이버웹툰이 설립한 '플레이리스트' 250억원 투자 유치

[아시아경제 부애리 기자] 종합 콘텐츠 스튜디오 플레이리스트가 벤처캐피털(VC) IMM인베스트먼트 등으로부터 250억원 규모의 투자를 유치했다.

12일 플레이리스트에 따르면 이번 투자는 리드 투자사인 IMM인베스트먼트와 고릴라피이-엔코어벤처스, 프리미어파트너스, 타임와이즈인베스트먼트, 미래에셋캐피탈 등이 참여한 시리즈B 라운드다. VC들에게는 유상증자를 통해 상환전환우선주가 배정된다.

플레이리스트는 2017년 네이버 자회사 네이버웹툰과 스노우가 공동 출자해 설립한 회사다.

앞서 플레이리스트는 2019년 53억원 규모의 알토스벤처스가 단독으로 참여한 시리즈A 투자를 유치한 바 있다. 2020년 9월 기존 투자자인 네이버웹툰과 스노우, 알토스벤처스 대상 60억원 유상증자를 진행했다.

플레이리스트는 IP(지식재산권) 투자 강화와 창작자 개발에 집중한다는 계획이다. 오리지널 IP 개발 뿐만 아니라 웹툰, 웹소설 등의 다양한 원작 IP도 적극 활용한다는 계획이다.

박태원 플레이리스트 대표는 "더욱 흥미롭고 재미있는 다양한 콘텐츠를 제작해 채널 다각화를 이뤄내고, 종합 콘텐츠 스튜디오로써 국내 뿐만 아니라 전 세계적으로 대중문화를 선도하겠다"고 말했다.

