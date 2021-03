보이스캐디 브이씨 "연습 시뮬레이터 VSE 출시"

보이스캐디를 개발 판매하는 브이씨의 골프연습장 시뮬레이터 VSE(사진)다.

저조도 듀얼 카메라가 정면과 측면에서 촬영한 영상을 32인치 풀 HD 터치 LCD 키오스크에서 선명하게 보여주는 방식이다. V. 모션 솔루션(V. Motion Solution)으로 가이드를 제공해 혼자서 쉽게 스윙 점검이 가능하고, 임팩트 슬로우 모션 기능까지 지원한다."이용자 설문 및 분석 과정에서 기존 제품의 단점을 세밀하게 보완해 보다 효과적"이라고 설명했다.

초고속 3D 카메라 센서가 그동안 축적한 거리측정기 노하우를 접목해 정확한 결과 값을 제공한다. 드라이빙 레인지와 코스 티 샷, 그린 공략, 퍼팅, 실전 코스 5개 모드에서 연습하고, 결과 및 영상은 VSE 앱으로 전송된다. 연습 시간과 타수는 물론 클럽 별 최대 비거리와 볼 스피드, 샷의 좌우 편차를 파악할 수 있다. 서울 강남 율현동에 직영점을 오픈한다.