[아시아경제 이선애 기자] 한라홀딩스 한라홀딩스 060980 | 코스피 증권정보 현재가 39,200 전일대비 1,850 등락률 -4.51% 거래량 95,033 전일가 41,050 2021.03.08 14:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "만도, 해외 수주 가능성에 올해 실적 기대감↑"[클릭 e종목]“한라홀딩스, 올해 시너지 효과와 외연 확장 성과 기대”[클릭 e종목] 만도 급등으로 웃는 한라홀딩스 close 는 부동산투자 위탁자산 투자운용업체 한라리츠운용을 자회사로 편입했다고 8일 공시했다. 자회사 편입 후 소유주식 비율을 90.1%로, 편입사유는 신규설립을 위한 출자다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr