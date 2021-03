전남도, 비대면 투자설명회 올해 첫 개최…유치 시동

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 온택트 투자 유치에 시동을 걸었다.

도는 5일 잠재 투자기업을 대상으로 전남의 비교우위 투자환경과 차별화된 지원제도 등을 설명하는 비대면(온택트) 투자설명회를 올들어 처음 개최했다고 밝혔다.

지난해 바이오의약 등 4개 산업 분야별 설명회를 마친 데 이어 올해는 이번 설명회를 시작으로 청정 블루 이코노미 관련 다양한 첨단 산업 분야에 대한 비대면 투자설명회를 열어 기업을 유치할 방침이다.

특히 이번 설명회는 전라남도 유튜브 채널 ‘으뜸전남튜브’를 활용, 실시간으로 기업, 시·군, 유관기관 등 300명이 참여했다.

전남의 산업인프라, 지원제도 등 전남만의 투자매력을 설명하고 기업의 성공 투자 지원을 약속했다.

참여자들이 유튜브 채팅창을 통해 실시간으로 질문하고 관계자가 답변하는 등 쌍방향 소통방식으로 전남이 투자 최적지임을 각인시켰다.

시·군, 유관기관과도 코로나19로 변화된 산업환경과 투자유치 전략을 공유하고 올해 투자유치 목표인 250개 기업 유치 달성을 위해 힘을 모으기로 다짐했다.

전남도는 앞으로 지역 우수 산업 인프라 등을 소개하는 투자자 중심의 맞춤형 투자설명회를 지속적으로 추진해 한국판 뉴딜, 청정 전남 블루 이코노미 등 주요 프로젝트와 연관된 에너지·바이오·드론 등 미래형 첨단산업을 중점 유치할 계획이다.

윤병태 전남도 정무부지사는 “기업이 전남에 새로운 터전을 마련해 성공하도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “대규모 첨단기업 유치로 좋은 일자리와 미래 신성장 동력을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 전남도는 올해 유치 분야별 온택트 투자설명회를 7회 이상 실시할 예정이다. 이전 설명회는 전라남도 유튜브 공식 채널인 ‘으뜸전남튜브’에서 다시 볼 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr