[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 LG 클로이 바리스타봇과 LG 클로이 서브봇 2대를 LG 베스트샵 서초본점에서 운영하고 있다고 28일 밝혔다.

LG 클로이 바리스타봇은 1층에서 LG베스트샵을 방문한 고객들에게 커피를 제공한다. '로봇 브루잉 마스터' 자격증을 획득한 LG 클로이 바리스타봇은 원두 고유의 맛과 향을 일정하게 제공한다.

LG 클로이 서브봇 2대는 각각 2층과 3층에서 운영된다. 안내책자, 간식 등을 싣고 미리 설정된 공간을 돌아다니며 고객에게 필요한 것들을 제공한다.

LG전자는 올해 중 전국 주요 LG베스트샵에 로봇 도입을 확대할 계획이다. LG전자 관계자는 "로봇을 미래사업의 한 축으로 삼고 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 로봇에 초점을 맞춰 호텔, 병원, F&B(식음료) 등 맞춤형 솔루션을 선보이고 있다"고 말했다.

