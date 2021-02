S-OIL, '한국에서 가장 존경 받는 기업'에 5년 연속 선정

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL(에쓰오일)은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 '2021 한국에서 가장 존경 받는 기업' 평가에서 고객만족, 브랜드이미지, 환경친화 및 사회공헌 측면에서 높은 평가를 받아 5년 연속 정유산업부문 1위와 3년 연속 'All Star 30'(30대 최우수 기업)에 선정됐다.

S-OIL은 핵심 경쟁력인 품질·서비스를 꾸준히 향상시키며 브랜드가치를 높이고, 차별화된 마케팅 활동을 펼치고 있다. 국내 정유사 중 유일하게 6년 연속 환경부 주관 휘발유·경유 '수도권 환경품질등급평가'에서 최고 수준을 유지하고 있으며, 정품·정량을 보증하는 '믿음가득주유소' 제도를 운영하고 있다. 특히 올해는 코로나19 사태 속에서도 소셜미디어를 활용한 공익 캠페인을 진행하여 고객과 소통했으며, 전기자전거 일레클과의 제휴 및 주유소 내 전기차(Electric Vehicle) 충전시설 확충 등을 적극 추진하고 있다.

한국능률협회컨설팅 주관 '한국에서 가장 존경받는 기업'은 소비자, 증권사 애널리스트 및 산업계 종사자가 매년 기업을 종합적으로 평가하여 선정하는 프로그램이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr