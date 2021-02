[아시아경제 황윤주 기자] 유니퀘스트 유니퀘스트 077500 | 코스피 증권정보 현재가 11,600 전일대비 200 등락률 +1.75% 거래량 348,274 전일가 11,400 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 유니퀘스트 자회사, PUI와 북미 FMS시장 상호 독점 계약 체결유니퀘스트, 자율주행차 테마 상승세에 3.67% ↑[특징주]유니퀘스트, 현대차 사내벤처 출범 자율주행 자회사 부각 강세 close 는 작년 연결 기준 영업이익이 90억원으로 전년 대비 31.3% 증가했다고 25일 공시했다. 매출액은 4028억원으로 20.2% 늘었고, 당기순이익은 206억원으로 8% 줄었다.

