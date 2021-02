목포시, 안전하고 효율적인 코로나19 예방접종 집중

이스트라제네카 백신 요양병원·시설 등 만 65세 미만 먼저 접종

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시가 코로나19 백신(아스트라제네카) 배송이 25일부터 시작됨에 따라 관내 요양병원과 함께 안전하고 차질 없는 예방접종 준비를 철저히 하고 있다.

목포시에 따르면 백신은 25일 요양병원 1개소와 목포시보건소에, 오는 26일 요양병원 8개소에 각각 배송된다. 배송이 완료되면 요양병원은 오는 26일부터 자체 접종 일정 계획에 따라 종사자와 입원환자 중 접종에 동의한 65세 미만자 총 1200명에 대해 접종을 시작할 계획이다.

시는 내달 2일부터 요양시설 20개소의 430명에 대해 하당보건지소에서 접종(360명)하고, 거동이 불편한 입소자(70명)는 방문 접종할 방침이다.

특히 이상 반응 발생 또는 유사시 대처를 위해 목포소방서의 협조를 받아 119구급차를 대기해 접종을 할 계획이다.

시 관계자는 “예방접종 시행추진단이 백신 수송부터 보관, 대상자 관리, 접종 시행, 이상 반응 대처 등 안전하고 효율적인 코로나19 예방접종 전반을 집중하고 있다”면서 “추후 2분기 백신접종 대상자는 정부 지침이 시달되면 시민에게 신속하게 알리겠다”고 밝혔다.

