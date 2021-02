[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 25일 오전 10시43분께 경북 울진군 한울원자력본부 한울원전 4호기(가압경수로형, 100만㎾급) 터빈이 자동정지됐다.

한국수력원자력㈜ 한울원자력본부에 따르면 이날 11시54분 현재 원자로는 44.8% 출력으로 안정상태를 유지하고 있다. 터빈정지로 인한 외부 방사능 누출은 없다고 한울원전은 설명했다.

한수원과 한울원자력본부는 정확한 원인을 파악중이다.

