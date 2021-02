빙그레 '꽃게랑', 오뚜기와 손잡고 라면으로 재탄생

오뚜기 '참깨라면'은 '참깨라면타임'으로 재탄생

[아시아경제 이승진 기자] 빙그레와 오뚜기가 손을 잡고 새로운 제품을 선보인다.

빙그레는 스낵제품인 꽃게랑을 오뚜기가 라면으로 만들고, 오뚜기의 라면제품인 참깨라면은 빙그레가 스낵으로 만들어 선보인다고 25일 밝혔다.

식품업계 내에서 동종업계 간 협업을 진행하는 것은 이번이 첫 사례다. 이번 협업 제품은 양사의 대표 제품이 만난 만큼 각 제품의 개성이 드러날 수 있도록 제품 개발에 공을 들였다.

꽃게랑면은 꽃게랑 스낵의 맛을 살릴 수 있도록 기본 분말스프에 외에 비법스프를 추가했다. 또한 꽃게랑 스낵을 상징하는 꽃게모양의 어묵후레이크를 넣어 재미를 더했다.

참깨라면타임은 오뚜기의 참깨라면과 빙그레의 야채타임 협업 제품이다. 참깨라면 특유의 매콤하고 고소한 맛을 더했다. 참깨라면타임 전용 디핑소스인 할라피뇨 케요네스는 참깨라면타임의 맛을 더욱 살리는 역할을 한다.

두 제품 모두 CU, 세븐일레븐, GS25 등 전국 편의점에서 만나볼 수 있다.

빙그레 관계자는 “이번 오뚜기와의 컬래버레이션은 같은 식품업체이기 때문에 제품 콘셉트 선정 및 개발, 디자인 등 더욱 긴밀한 협력이 이루어졌다”며 “양사 모두 소비자들에게 더 좋은 제품과 재미를 드리기 위해 힘을 합쳤으며 앞으로도 노력을 이어나갈 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr