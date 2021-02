네이버·대한항공, 항공 서비스 디지털 혁신 '맞손'

네이버에서 항공권 발권부터 체크인, 탑승까지…서비스 간편화

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버와 대한항공이 항공 서비스 분야의 디지털 혁신과 미래 경쟁력 도모를 위해 손을 맞잡았다.

네이버와 대한항공은 24일 네이버 그린팩토리에서 항공 서비스 분야 디지털 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다. 협약식에는 한성숙 네이버 대표와 우기홍 대한항공 대표 등이 참석했다.

두 회사는 사용자 경험 증진을 목표로 대한항공이 보유한 항공서비스 사업 기반과 노하우, 네이버의 AI기술과 네이버 클라우드 플랫폼(NCP), 페이, 콘텐츠 서비스 등 디지털 역량을 서로 연계해 나가기로 했다.

특히 대한항공은 네이버의 AI기술과 플랫폼을 이용해 항공권 발권부터 체크인, 탑승까지 이어지는 서비스 흐름을 간편화하고 항공기 기내에서 네이버의 다양한 콘텐츠 서비스가 제공될 수 있도록 준비할 예정이다.

또 네이버의 음성인식 및 자연어 처리 기술 등을 통해 업무 효율을 극대화하는 한편, 대한항공 홈페이지와 앱에서 네이버 아이디로 로그인하고 네이버페이로 항공권을 결제할 수도 있게 하는 등 다양한 협력 모델을 모색할 방침이다.

네이버는 사용자가 항공여행 과정에서도 자사 서비스를 통해 편리함을 체감할 수 있도록 하고, 그 과정에서 축적된 사용자 패턴을 서비스에 반영해 사용자 만족도를 높이는 '선순환 구조'를 구축해 간다는 계획이다.

아울러 두 회사는 각 멤버십 프로그램인 '네이버플러스 멤버십'과 '스카이패스 마일리지'가 연계되도록 관련 협의도 진행해 갈 예정이다.

한 대표는 "사용자 경험 증진이라는 목표를 공유하며 다양한 분야에서 협력 거리를 지속적으로 발굴해 갈 것"이라며 "네이버는 기술과 서비스 역량을 바탕으로 항공 서비스 분야에 '스마트함'을 더하고, 동시에 네이버 서비스 전반의 고도화를 이룰 수 있을 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr