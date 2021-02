김근식, 與 '#팔_걷었습니다' 캠페인에 "간신 챌린지…정청래·고민정 간신"

"국민은 대통령이 솔선수범해서 백신 맞길 원해"

[아시아경제 허미담 기자] 여당 의원들 사이에서 '코로나19 백신을 먼저 맞겠다'는 선언이 이어지고 있는 가운데 24일 국민의힘 전략실장인 김근식 경남대 교수가 "아첨꾼만 득세하는 간신천하"라고 비판했다.

이날 김 교수는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "제발 대통령 심기 경호 말고 국민들 심기 경호 좀 하라"며 이같이 말했다.

그는 "'대통령은 실험 대상이 아니라며 국민만 실험 대상이면 된다'는 정청래 의원도 아첨꾼 간신"이라며 "대통령이 1호 접종 거부한 채 '구차하게' 순서대로 맞겠다는데, 갑자기 대통령 대신 내가 먼저 맞겠다는 박주민, 고민정, 장경태 의원들도 허풍쟁이 간신이 맞다"고 일갈했다.

이어 "대통령의 '순서대로' 접종이 옳으면 더불어민주당 간신들도 '순서대로' 맞아야지 먼저 맞으면 안 된다"며 "대통령 뜻까지 어겨가며 대통령 보위하는 체하는 거짓 호위무사일 뿐"이라고 비판했다.

앞서 여당 의원들은 전날 코로나19 백신 불신 해소를 위한 '#팔_걷었습니다' 캠페인에 나섰다. 백신에 대한 불안감을 해소하기 위해 필요하다면 먼저 접종을 받아 안전성을 입증하겠다는 것이다. 해당 캠페인에는 박주민·고민정·장경태·홍정민·이탄희 민주당 의원 등이 동참했다.

이를 두고 김 교수는 "'팔 걷었습니다' 챌린지가 아니라 '간신' 챌린지"라며 "순서 어기고 민주당 의원들이 먼저 맞아도 된다면 국민들은 그들이 아니라 대통령이 솔선수범해서 맞기를 원한다"고 지적했다.

한편 정은경 중앙방역대책본부장은 이날 코로나19 백신 국내 '1호 접종자'와 관련해 "요양병원과 요양시설의 만 65세 미만 입소자·입원자·종사자 모두가 첫 번째 접종 대상"이라고 말했다.

이어 "가장 먼저 접종이 시작되는 것은 오는 26일 아스트라제네카 백신이고, 접종 순서에 따라 요양병원·요양시설의 65세 미만 입소자·입원자·종사자가 접종 대상이 된다"고 설명했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr