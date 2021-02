남양유업, 랜선 임신육아교실 진행

주제는 아이 알레르기 예방법

[아시아경제 임혜선 기자] 남양유업이 오는 26일 인스타그램 방송을 통해 아이 알레르기 예방법을 주제로 랜선 임신육아교실을 진행한다고 23일 밝혔다.

임신육아교실에서는 남양유업 중앙연구소의이유식류 담당 이규민 연구원이 출연해 아이들의 알레르기 예방에 대한 내용을 전달할 예정이다. 알레르기의 원인과 증상, 검사 방법과 함께 내 아이가 먹지 말아야 할 것 등 유용한 정보 등을 알려줄 예정이다. 강의는 26일 오전 10시 30분부터 1시간 진행이 될 예정이다.

방송 이후 당일 11시 30분부터는 남양 ‘임신육아교실’ 인스타그램 계정의 라이브 방송을 통해, 사전 신청 회원들 중 라이브 방송 참여자 대상으로 경품 추첨을 진행한다.

경품으로는 카시트, 조이비 놀이텐트, 팸퍼스 기저귀, 베베숲물티슈, 각시밀유축기,INB 젖병, 남양유업 컴포트케어, 남양유업 맛있는 두유 등이 있다. 경품 추첨을 위한 사전 신청은 오는 24일까지 남양 아이 사이트에서 가능하다.

