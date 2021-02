세븐일레븐, ‘제2회 세븐히어로’ 선정…감사패·상금 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 23일 우리 주변 숨은 미담사례 주인공을 찾아 포상하는 ‘제2회 세븐히어로’ 시상식을 열고 3명의 주인공에게 감사패와 상금을 전달했다고 밝혔다.

세븐일레븐은 지난해 8월 다양한 나눔 활동을 통해 사회적 귀감이 된 사례를 발굴해 포상하는 세븐히어로 상을 제정했다. 세븐히어로는 경영주를 비롯해 메이트, 파트너사 등 우리 주변에서 다양한 선행활동을 실천한 세븐일레븐 가족들의 사연을 응모 받아 상·하반기 연 2회 진행되고 있다.

이번에 실시된 제2회 세븐히어로 공모전에는 총 40여건의 사연이 접수됐으며, 세븐일레븐 자율조정위원들의 블라인드 심사와 임직원 온라인투표 등을 통해 총 3명의 경영주가 수상의 영예를 안았다.

제2회 세븐히어로 대상으로 선정된 주인공은 세븐일레븐 건대예술점 경영주인 이병제(69)씨다. 이 씨는 지난 7년간 점포에서 김밥, 빵, 음료 등 간식을 직접 구매해 지역 다문화가정 아동들에게 후원하고 있다. 지금까지 후원한 횟수는 총 200여회에 달한다. 그는 다문화가정 아이들을 위한 맞춤형 교육봉사도 진행하고 있다.

이 씨는 “우연한 계기로 지원이 열악한 다문화가정 아이들을 만나게 됐다. 그렇게 진행한 봉사가 벌써 7년이나 됐고 좋아하는 아이들의 모습을 보면서 보람과 뿌듯함을 느낀다”며 “앞으로도 지역 사회 소외된 아동들을 위해 지속적으로 후원할 것”이라고 말했다.

최경호 세븐일레븐 대표이사는 “코로나19로 어려운 상황 속에서도 각자의 자리에서 아름다운 선행을 펼치고 있는 우리 세븐일레븐 가족 여러분께 감사와 존경을 표한다”며 “앞으로도 전국 각지에서 의로운 행동과 남다른 선행 활동으로 사회의 귀감이 되신 분들을 지속적으로 발굴하고 알려나갈 계획”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr