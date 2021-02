[아시아경제 이민우 기자] 송원산업 송원산업 004430 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 1,300 등락률 -6.12% 거래량 2,187,176 전일가 21,250 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"송원산업, 4분기 영업익 추정치 2배 상향...목표가 12%↑"송원산업, 3분기 영업익 158억2200만원...전년비 12.7% 증가송원산업, 1분기 영업익 180억...전년비 31.3% 증가 close 은 보통주 1주당 120원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다. 시가배당율은 0.8 배당금총액은 약 29억원이다. 배당기준일은 지난해 12월31일이다.

