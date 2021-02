경기도, 아파트 리모델링 컨설팅 지원사업에 111개 단지 신청

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도의 아파트 리모델링 컨설팅 지원사업에 111개 단지가 신청한 것으로 나타났다.

경기도는 도내 낡은 공동주택에 리모델링 컨설팅을 지원하는 시범단지 선정 공모에 17개 시에서 111개 단지가 신청했다고 22일 밝혔다.

경기도 공동주택 리모델링 컨설팅 시범사업은 공동주택 입주자가 리모델링 추진 여부를 사업 초기에 판단할 수 있도록 컨설팅을 지원해 도움을 주는 사업이다.

도는 준공 후 15년이 지났으면서 리모델링 조합 인가가 나지 않고 소유자 10% 이상이 공모 신청에 동의한 공동주택을 대상으로 지난달 5일부터 이달 16일까지 시범단지 신청을 받았다.

시범단지로 선정되면 현장 여건에 맞는 리모델링 방안 제시, 사업성 분석 및 세대별 분담금 산정 등의 컨설팅 용역을 지원한다.

용역비는 경기도와 시군이 50%씩 부담한다. 도는 서류·현장평가를 거쳐 3월 말 2개 시범단지를 선정해 발표할 예정이다.

도 관계자는 "리모델링을 고민하는 단지가 많다는 것을 다시 한번 확인했다"며 "컨설팅 용역은 주민들이 리모델링 추진 여부를 판단하는 데 도움이 될 것"이라고 전했다.

