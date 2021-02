노인 분장해 '백신 새치기'하려던 美 여성…결국 적발

[아시아경제 최은영 기자] 미국에서 코로나19 백신을 먼저 맞기 위해 노인으로 변장한 젊은 여성들이 끝내 발각됐다.

19일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)등 주요 외신은 플로리다 주 오렌지카운티에서 할머니로 변장해 백신을 먼저 접종받으려 한 2명의 여성이 경찰에게 적발됐다고 보도했다.

이들은 지난 17일 보닌(머리를 감싸는 여성용 모자)를 쓰고 안경과 장갑으로 무장한 채 오렌지카운티의 접종소에 등장했다.

2차 접종을 받으러 왔다면서 이미 1차 접종을 받았음을 증명해주는 질병통제예방센터(CDC) 카드를 제시하기도 했다.

그러나 이들의 '새치기'는 결국 접종소 관계자들이 생년월일 오류를 알아차리면서 수포로 돌아갔다.

이들의 실제 나이는 각각 34세와 44세로 밝혀졌다. 플로리다에서는 65세 이상을 우선 접종하고 있다.

경찰은 이들이 접종 등록 과정에서 출생 연도를 조작한 것으로 보고 있다.

보건 당국 관계자는 "이들이 어떻게 1차 접종에서 들키지 않았는지 모르겠다"면서 "속임수를 쓰는 사람들을 면밀히 살펴봐야 할 것"이라고 말했다.

한편 플로리다는 미국에서도 백신 부족이 심각한 주로, 최근 한파 대란으로 수송이 지연되면서 백신 수요가 폭증했다. 우선 접종 대상은 65세 이상, 의료계 종사자, 기저 질환자 등이다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr