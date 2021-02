"전화기가 없어요"…'18세 취준생' 스티브 잡스의 '2억짜리' 이력서

[아시아경제 나한아 기자] 스티브 잡스의 손글씨가 담긴 종이 이력서 한 장이 경매 시장에서 화제가 됐다.

지난 17일 (현지시각) 미국 경영전문매체 엔트레프레너 등 외신에 따르면 애플사의 창업자 스티브 잡스가 작성한 자필 이력서가 경매에 나왔다.

해당 이력서는 스티브 잡스가 18살이었던 1973년에 작성됐으며 오리건주 리드 대학을 경제적인 이유로 중퇴했을 즈음으로, 당시 그는 청강으로 수업을 엿듣고 친구 집 바닥에서 잠을 자는 등 힘든 시기를 보낸 것으로 알려졌다.

생계의 어려움 속에서 취업 이력서를 작성한 스티브 잡스는 '기술'에 관한 항목에서 "컴퓨터와 산출에 능하다"라고 체크했고, '특기' 칸에는 "전자 기술과 디지털 설계를 잘한다"라고 썼다.

또 전화번호를 적는 칸에 "전화기가 없다"라고 적었으며 "운전면허가 있다"라고 적어 놓고는 "직접 운전하는 게 가능하긴 하지만 그럴 것 같지는 않다"라고 덧붙이기도 했다.

그가 어떤 회사의 어떤 직책을 얻기 위해 해당 이력서를 썼는지, 결국 취업했는지에 관해서는 밝혀진 사실이 없다.

다만 스티브 잡스는 1974년 '아타리'에 기술자로 입사해 이후 애플의 공동 창립자가 될 스티브 워즈니악을 만난 것으로 전해졌다.

온라인 경매 사이트 차터필즈 측은 "지난 2018년 17만 5천 달러(약 2억 원)에 판매됐던 스티브 잡스의 이력서가 다시 경매 시장에 올라왔다"라며 이번 경매는 다음 달 24일에 마무리된다고 전했다.

