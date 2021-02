LG유플러스, 비대면 콘서트 ‘아돌라 4U’ 개최

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,550 2021.02.19 08:45 장시작전(20분지연) 관련기사 “AI로 고장 시기 예측한다” LGU+, AI 예지보전 서비스 확대'3달마다 점프' 알뜰폰 철새족…고가 사은품 경쟁LG유플러스, 주가 1만 2550원 (0.8%)… 게시판 '북적' close 는 온택트 미니 콘서트 ‘아돌라 4U’를 개최하고 U+아이돌Live 앱에서 독점 생중계한다고 19일 밝혔다.

‘아돌라 4U’는 빅톤(VICTON), 에이스(A.C.E), 알렉사(AleXa), 크래비티(CRAVITY) 등 케이팝 아이돌 총 4팀이 출연하는 비대면 온라인 콘서트로 오는 23일 오후 6시 아이돌Live 모바일과 IPTV 앱을 통해 생중계된다. 공연 이후에는 VOD로 시청 가능하다.

이날까지 아이돌Live 앱 이벤트 페이지에서 각 팀 팬들을 대상으로 투표 이벤트를 진행하고, 공연 중 해당 투표 결과를 바탕으로 소통의 시간을 마련한다. 빅톤은 축제하면 떠오르는 음악, 에이스는 멤버들과 닮은 꼴, 알렉사는 축제에서 먹고 싶은 음식, 크래비티는 새해 소원이 주제다. 각 이벤트에 당첨된 이용자 20명, 총 80명에게는 커피교환권을 제공한다.

아이돌Live는 이용 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓에서 내려 받아 무료로 이용할 수 있다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 ‘U+tv 아이돌Live’ IPTV용 앱으로 TV에서 더 크고 생생하게 감상 가능하다.

