[클릭 e종목]“이마트, 경쟁 속에서도 경쟁력 확대”

대신증권 보고서

[아시아경제 공병선 기자]대신증권은 19일 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 186,500 2021.02.19 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 이마트, 지난해 매출 22조…영업이익도 57.4%↑(종합)이마트, 지난해 4Q 영업익 849억…전년比 흑자전환이마트, 지난해 영업이익 2372억원 … 전년 대비 57.4%↑ close 에 대해 올해 실적 개선 가시성이 뚜렷할 것으로 보고 목표주가를 기존 21만원에서 23만4000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

이마트는 지난해 4분기 온라인 사업자 간 경쟁으로 인해 출혈이 있었지만 시장 지배력을 확대하며 실적이 개선됐다. 지난해 3분기까지 이마트의 온라인 식품 전문 플랫폼 쓱닷컴의 영업적자는 31억원까지 축소됐으나 프로모션으로 인해 4분기 104억원까지 확대됐다. 하지만 쓱닷컴의 4분기 거래액이 전분기 대비 30% 성장하며 고성장세를 유지했다. 쓱닷컴 등 기타 자회사의 손익은 개선돼 연결자회사 영업이익은 전년 동기 대비 349억원 늘어 흑자전환에 성공했다.

기존점의 성장률 회복도 긍정적 요소다. 저마진 가전 매출 증가와 직원이 직접 분류하고 배송차량에 싣는 피킹&파킹(PP)센터 상품 출하가 증가했지만 높은 매출 성장에 힘입어 매출총이익률은 전년 동기 대비 80bps 상승했다. 전문점의 영업적자도 2019년 4분기 256억원에서 올해 4분기 52억원으로 크게 축소됐다. 유정현 대신증권 애널리스트는 “지난해 4분기 별도 법인 총매출액은 3조9881억원으로 전년 동기 대비 11% 상승했고 영엉이익은 233% 늘어난 844억원을 기록했다”고 말했다.

유 애널리스트는 “전체적인 시너지가 빠르게 창출되고 있다”며 “올해 실적 개선 가시성이 매우 뚜렷하다”고 설명했다. 이어 “다만 온라인 사업자들과의 경쟁 강도에 대해선 지속적인 모니터링이 필요하다”고 덧붙였다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr