[날씨] 내일 낮부터 기온 차차 상승…강풍 유의

[아시아경제 이정윤 기자] 19일은 낮부터 차차 기온이 올라가겠다.

18일 기상청에 따르면 19일에는 따뜻한 남서풍이 국내로 유입되면서 아침 기온이 이날보다 1∼5도 오를 것으로 예상된다.

낮 기온이 크게 오르면서 낮과 밤의 기온 차가 10∼20도에 달할 것으로 보여 급격한 기온 변화로 인해 면역력이 저하되지 않도록 건강관리에 유의해야 한다.

지역별 아침 최저기온은 영하 11∼0도, 낮 최고기온은 8∼13도로 예상된다.

강원 산지와 강원 동해안, 경상권 해안에는 바람이 시속 35∼70㎞, 최대순간풍속은 시속 90㎞ 이상으로 매우 강하게 불겠다. 그 밖의 지역도 바람이 시속 30∼50㎞, 최대순간풍속 60㎞ 이상으로 강하게 불 예정이다.

특히 바람은 19일 오후부터 다음날 새벽 사이 가장 강하게 부는 만큼 야외에 설치된 시설이 강풍에 날아가지 않도록 사전 점검을 철저하게 해야 한다.

19일 일부 수도권과 강원 영동, 일부 경상 내륙, 경북 북동 산지, 경상권 동해안은 대기가 건조하겠다. 기상청은 바람이 불고 건조한 날씨가 예상되는 만큼 화재예방에 철저하게 대비해달라고 강조했다.

