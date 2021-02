나경원 "70세 이상 어르신 재산세 절반으로 깎아 드리겠다"

집에서 10분 거리에 복합노인복지시설 건립

양질 일자리 마련토록 다양한 업종에서 발굴

[아시아경제 이현주 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 나경원 국민의힘 예비후보는 18일 서울 강북구에 위치한 노인종합복지관을 방문하고 재산세를 감면하겠다고 밝혔다.

나 예비후보는 구체적으로 "60~65세 어르신은 100분의 10, 65~70세 어르신은 100분의 30, 70세 이상 어르신은 100분의 50 수준의 재산세를 감면하도록 하겠다"고 했다.

이와 함께 복합노인복지시설인 '효드림센터'를 동 단위로 설치하겠다고 했다. 그는 "집에서 10분 거리에 다양한 취미 생활을 즐기고 체계적인 치매·건강 관리를 받을 수 있는 공존형 복합노인복지시설"이라며 "300가구 이상 밀집한 지역에 효드림센터를 두는 것을 유도할 계획"이라고 말했다.

또 양질의 노인 일자리도 마련하겠다는 공약도 내세웠다. 나 예비후보는 "민간 베이비시터 업체에서 연륜과 경험이 풍부한 어르신을 우선 채용하는 것을 검토하겠다"며 "전문직에 종사하다가 은퇴한 어르신들을 대상으로 다양한 일자리를 발굴하겠다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr