창원시 공원 녹지의 미래상은 여기!

창원시 공원녹지기본계획 수립 추진

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 권역별 대공원 조성 계획 등 공원녹지 미래상 제시를 위한 '2040 창원시 공원녹지 기본계획 수립 용역'을 추진한다고 18일 밝혔다.

공원녹지 기본계획은 10년 단위로 해당 지역에 대한 공원녹지의 확충·관리·이용·보전 방향을 제시할 지침을 수립하기 위한 법정계획이다.

주요 내용은 공원녹지 미래상, 목표 및 지표 설정, 장기적인 발전 방향 및 중장기 전략계획과 도시녹화계획, 추진 및 투자계획 등이다.

특히 여가생활에 대한 시민들의 높아진 요구 수준에 부응하기 위해 '숲의 도시 창원, 권역별 균형 있는 대공원 조성계획'을 구체적으로 마련해 공원 이용의 극대화 방향도 제시할 계획이다.

창원시 푸른도시사업소장은 "권역별 강점을 살리고 약점을 보완하는 공원녹지 미래상과 새로운 패러다임 등을 구축해 시민이 피부로 직접 체감할 수 있는 공원녹지 기본계획 수립에 철저히 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr