오뚜기, 음식을 주제로 한 ‘제1회 푸드 에세이’ 공모전 개최

[아시아경제 이승진 기자] 오뚜기가 ‘음식과 함께하는 당신의 이야기를 들려주세요, 오뚜기 제1회 푸드 에세이 공모전’을 개최한다고 18일 밝혔다.

올해 처음으로 개최되는 이번 공모전은 음식을 통한 가족 사랑 ‘스위트홈’을 주제로 고객의 음식에 대한 스토리를 발굴하고, 고객의 경험을 더 가치 있게 만드는 공모전이다. 가족 또는 사랑하는 사람과 함께 맛있는 음식을 먹으며 기억에 남는 순간들을 오랫동안 간직하기 위해 마련됐다. 일상 속 음식과 관련된 특별하고 감동적인 추억 등 이야기를 자유롭게 표현하면 된다.

접수는 22일부터 4월 12일 자정까지 50일간 진행되며, 결과 발표는 5월 5일 어린이날에 진행될 예정이다. 즐거운 음식 생활에 관심 있는 대한민국 국민이면 누구나 공모전에 참여할 수 있다. 작품 접수는 공모전 공식 홈페이지를 통한 온라인 접수와 우편 접수를 통해 가능하다.

‘오뚜기 제1회 푸드 에세이 공모전’ 은 총 상금 1500만원 규모로, 오뚜기상(1명) 상금 500만원, 으뜸상(1명) 상금 300만원, 화목상(4명) 각 100만원의 상금이 주어진다. 이 외에도 사랑상 60명에게는 오뚜기 온라인 공식 쇼핑몰인 ‘오뚜기몰’에서 사용 가능한 구매 포인트 5만점이 주어진다.

오뚜기 관계자는 “음식과 함께하는 가족, 친구들의 다양하고 따뜻한 이야기를 통해 ‘스위트홈’을 추구하고자 올해 처음으로 개최하는 행사”라면서 “오뚜기 푸드 에세이를 통해 음식과 관련된 특별하고 감동적인 추억을 담은 훌륭한 작품들이 탄생하길 기대한다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr