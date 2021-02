'폭풍성장' 배달시장, 티맵 사용량도 급증…1년간 1794%↑

[아시아경제 조슬기나 기자]코로나19 확산을 계기로 배달·배송 수요가 늘어나면서 티맵(T맵) 사용량도 급증한 것으로 나타났다.

티맵모빌리티는 18일 자사가 배달 애플리케이션에 제공하는 '티맵 경로 API' 추이를 분석한 결과 지난 1년 간 사용량이 1794% 증가했다고 밝혔다. 티맵 API는 실시간교통정보, 도착예정시간(ETA) 등을 반영해 배달라이더들에게 최적의 경로를 안내한다.

세부적인 사용량 추이를 살펴보면 지난해 1~4월 월평균 20% 증가했던 사용량은 5월 이후부터 크게 뛰기 시작했다. 7월과 8월에는 각각 53%, 50% 증가했다. 정부의 사회적 거리두기 2.5단계가 적용된 12월에는 밤 9시 이후 배달·포장영업만 가능해지면서 전월 대비 무려 77% 증가율을 기록했다.

경로 안내 뿐 아니라 현재 위치에 기반한 지역정보(POI), 주소 검색 기능 사용량도 12월 한달간 35%, 연간 88% 증가했다.

이종갑 티맵모빌리티 티맵라이프그룹 그룹장은 "언택트 시대가 가속화되고 배달서비스 시장 상황이 크게 변하고 있다"며 "소비자들이 더욱 편안하게 소비할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr