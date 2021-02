[클릭 e종목]"씨에스윈드, 글로벌 친환경 정책 확대 수혜...목표가 55%↑"

[아시아경제 박지환 기자] NH투자증권은 18일 씨에스윈드에 대해 중장기 실적 전망치 상향에 따라 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 7만4000원에서 11만5000원으로 55% 상향 조정했다. 미국 법인 매출 전망치 상향과 글로벌 친환경 정책 강화, 해상풍력 매출증가·핵심 부품사로서의 지위 향상을 감안한 결과다.

정연승 NH투자증권 연구원은 "해상풍력 관련 정책적·전략적 기반 강화, 핵심 부품사로서의 지위 향상 등이 예상된다"며 "한국, 미국, EU 등이 2050년까지 탄소중립을 선언하면서 친환경 발전에 대한 정책적 기반이 강화됐다"고 밝혔다. 더불어 대규모 투자가 필요한 대형 해상풍력 발전 단지 조성이 발표되면서 2025년부터는 글로벌 해상풍력 설치가 본격화될 것이란 분석이다.

글로벌 1위 풍력 터빈 기업인 Vestas는 지난해 4분기 역사상 2번째로 많은 신규수주를 기록했다. 해상풍력 사업 강화를 위해 미쓰비시중공업과 JV로 진행하던 해상풍력 사업부를 100% 자회사화 했다. Vestas는 연간 보고서에서 무역 장벽 강화에 따른 현지 조달 확대와 설치량 확대, 제품 대형화 및 복잡성 증가에 따른 안정적 부품 조달이 중요해지고 있다고 언급했다.

이에 씨에스윈드가 글로벌 탑티어(Top-tier) 풍력 타워 기업이자, 핵심파트너 기업으로 지위가 향상 중이라는 평가다. 정 연구원은 "신규 진출한 미국 법인을 통해 해상 풍력용 타워 뿐만 아니라, 해상 구조물 등으로도 사업 확장이 가능하다"고 강조했다.

