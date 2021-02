'당대표' 떼고 '대권주자' 이낙연 D-21…신복지로 밑그림

[아시아경제 오주연 기자]이낙연 더불어민주당 대표의 대선 전략 밑그림이 가시화되고 있다.

이 대표는 2017년 5월 문재인 정부의 첫 국무총리를 지내며 보인 안정감 있는 리더십과 코로나19 위기 속에서도 전남도지사 시절 2014년 세월호, 2015년 중동호흡기증후군(MERS·메르스)때 쌓은 위기관리 능력을 살려 특유의 차분함으로 대처했다는 것이 장점으로 꼽힌다. ‘신중’과 ‘엄중’이라는 단어를 많이 사용하며 신뢰를 받아온 이 대표는 1년전 차기 대선주자 1위에 올랐을 때에도 "아직 적절치 않다"며 말을 아꼈다.

그러나 임기를 3주 남짓 앞두고 이재명 경기도지사의 기본소득을 두고 "알레스카를 빼고 하는 곳이 없다"고 비판하는가하면 문 대통령에게 이적행위라고 말한 야당 의원들을 향해 "선을 넘었다"고 목소리를 높이는 등 최근 들어 존재감을 부각시키고 있다. 논쟁거리는 피했던 이전 모습과는 확연히 대조되는 모습이다.

이 대표가 대권주자로 나서려면 오는 3월 9일까지 당대표직을 사퇴해야한다. 이미 민주당 내에서는 차기 당대표를 고민하고 있다. 이러한 가운데 이 대표가 내세운 ‘신복지제도 구상’은 차기 대권후보의 미래국가 비전이라는 점에서 주목된다. 이 대표로서는 사실상 첫 대선 행보이자 정치구상 발표인 셈이다.

이 대표의 신복지제도는 김대중 정부의 기초생활보장제, 노무현 정부의 저출산·고령화시대 복지예산 확대, 문재인 정부의 문재인케어를 잇는다.

이 대표의 이 같은 구상은 17일 국회 연구단체 ‘혁신적 포용국가 미래비전’이 강연에서 당내 의원들과 교류를 나눴다. 신복지제도는 계층별 맞춤형 복지를 제공하는 내용의 ‘국민생활기준 2030’으로 구체화된다. 지금까지 나온 정책으로는 만 18세까지 아동수당을 지급하고, 교육 차별화를 덜기 위해 2025년부터 만 5세 의무교육을 추진하는 등의 안이 담겼다.

이날 강연에서는 코로나19로 인한 사회적 양극화가 국가 지속성을 위협하고 있다는 위기의식과 이를 타개하기 위해서는 혁신적 포용국가의 개념을 ‘국민생활기준 2030’으로 계승, 승화시켜야한다는 철학 등이 언급됐다.

문 정부의 복지이론 틀을 만들었다는 평가를 받는 김연명 전 청와대 수석은 강연을 통해 "새로운 사회 정책 패러다임이 필요한 시점"이라며 이 대표의 신복지제도에 힘을 보탰다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr