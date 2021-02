새만금 산단, ‘자동차 수출 복합센터’ 구축 속도 낸다

전라북도, 군산시, 한국농어촌공사와 업무협약 체결

올 상반기 민간사업자 선정 연내 착공…2023년 개장 목표

생산유발 993억, 부가가치 782억, 고용유발 1043명 예상

[아시아경제 조강욱 기자] 새만금개발청은 ‘새만금 자동차 수출 복합센터(가칭)’ 구축을 위해 전라북도, 군산시, 한국농어촌공사와 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약으로 원활한 사업대상지 확보와 활용을 위해 협력체계를 갖추고, 지역의 새로운 부가가치 창출과 미래성장 동력을 확보하는 데 속도를 낼 계획이다. 주요 협력사항은 복합센터 조성과 운영 시 ▲사업 추진일정?토지용도 조정·수익성 확보 등을 위한 상호 노력 ▲지역경제 활성화 기여 등이다.

이 사업은 지난 2018년 12월 정부의 산업위기대응 지역에 대한 ‘지역활력 회복 프로젝트’의 하나로, 새만금산업단지(5공구)에 민간재원을 포함한 1050억 원의 예산을 투입해 19만7824㎡ 규모로 추진한다.

올 상반기 중 민간사업자를 선정해 연내 착공한 후, 2023년 상반기 개장을 목표로 하고 있다. 이를 통해 생산유발 993억 원, 부가가치 782억 원과 함께 1043명의 고용유발 효과가 예상된다. 또 용지 매입비의 조기 집행을 통해 새만금산단 개발에도 활기를 불어 넣을 것으로 전망된다.

복합센터는 기존 중고차 매매단지의 마당형(Yard Style) 판매형태를 벗어나 선진국형 유통·물류기지와 자동차 복합문화공간으로 조성되며, 수출비즈니스센터와 매매업체 입주단지, 정비·튜닝·부품 단지 등의 주요 시설을 갖출 계획이다.

특히 에너지와 온실가스 감축을 위해 에너지 사용량을 최소화하고 신재생에너지를 활용하는 제로에너지 건축물을 계획하고 있어 새만금에서 추진 중인 스마트 그린산업단지와 시너지(상승) 효과가 기대된다.

양충모 새만금개발청장은 "새만금산단은 미래차 분야를 전략산업으로 클러스터(협력지구)가 조성되고 있는 만큼 자동차 수출 복합센터가 들어설 최적의 입지를 갖췄다"면서 "자동차 수출시장의 전진기지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강임준 군산시장은 "고용·산업위기 지역으로 한계에 부딪힌 군산의 경제회복을 위해 추진되는 사업인 만큼 반드시 성공시켜 지역경제와 새만금 사업에 기여할 수 있도록 행정력을 결집하겠다"고 강조했다.

