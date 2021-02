[아시아경제 황준호 기자] 삼성자산운용이 글로벌 직접 투자에 어려움을 느끼는 투알못(투자를 알지 못하는 사람)을 위한 '굴려라 머니' 디지털 캠페인 영상이 공개 2주 만에 조회수 500만을 돌파했다.

삼성자산운용은 글로벌 펀드 투자의 효용성을 주제로, 투자 초보라면 누구나 공감할 수 있는 스토리로 풀어낸 '굴려라 머니' 영상을 제작했다. 애니메이션 '달려라 하니'를 모티브로 제작한 이 영상에는 아이돌 그룹 EXID 출신의 가수 겸 연기자 하니가 모델로 등장한다.

삼성자산운용 관계자는 "개인 투자자들이 글로벌 펀드로 보다 쉽게 투자를 시작하길 바라는 취지로 진행한 이번 캠페인이 빠른 기간 안에 좋은 반응을 얻었다"며 "투자에 관심을 가지는 이들이 크게 늘어난 시대인 만큼 앞으로도 보다 알기 쉬운 콘텐츠로 소통하겠다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr