수원시, 유튜브 통해 시민과 소통 강화…'유튜브 대스타' 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 영상 콘텐츠를 활용해 수원시를 알리고 시민들과 활발하게 소통할 '유튜브 대스타'를 모집한다.

수원시는 독특한 소재와 구성으로 수원을 알리는 영상을 제작할 수 있는 영상제작 분야 5팀과 간단한 연기가 가능한 출연 분야 10명을 유튜브 대스타로 선정할 예정이라고 14일 밝혔다.

선정된 유튜브 대스타들은 올해 말까지 분기별 1회 이상 영상을 제작하거나 시 홍보영상 제작에 참여하는 방식으로 활동하게 된다.

수원의 아름다운 관광지나 시민들이 꼭 알아야 할 정책 등을 시민 유튜버의 시선으로 소개하는 영상은 수원시 공식 유튜브 채널을 통해서도 방송된다.

시는 이를 위해 영상제작을 위한 소정의 지원금과 출연료는 물론 미디어센터의 장비를 대여한다.

또 미디어센터를 통해 역량 강화를 위한 전문가 교육을 받을 수 있으며, 연말 우수 크리에이터 시상, 봉사 시간 인센티브 등도 추가 제공한다.

신청은 오는 28일까지 가능하며 자체 제작한 영상과 신청서, 개인정보수집ㆍ이용 제공 동의서를 이메일(shsh616@korea.kr)로 접수하면 된다.

자세한 사항은 수원시청 홍보기획관 영상홍보팀(031-228-2053)으로 문의하면 된다.

시 관계자는 "코로나19로 시민들과 대면 소통에 제약이 많은 상황인 만큼 크리에이터들과 온라인 협업을 통해 수원시의 다양한 모습을 알리도록 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr