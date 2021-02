롯데푸드, 100% 국내산 돼지고기 ‘K-로스팜’ 100만캔 판매 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 국내 한돈 농가와의 상생으로 탄생시킨 캔햄 'K-로스팜'에 대한 소비자 관심이 뜨겁다.

롯데푸드는 100% 국내산 돼지고기를 사용한 캔햄 K-로스팜이 출시 3달만에 누적 판매 100만 캔을 돌파했다고 9일 밝혔다.

K-로스팜은 지난 해 11월 출시된 로스팜 캔햄 신제품이다. 코로나19 등으로 판매가 줄어든 한돈의 소비를 촉진하고 전국 한돈 농가와 상생하기 위해 한돈자조금관리위원회와 협력해 한돈으로 만든 것이 특징이다.

신선한 국내산 돼지고기만을 사용해 풍미와 식감을 살렸으며, 5℃ 이하 24시간 저온 숙성으로 깊고 풍부한 맛을 구현했다. 특히 K-로스팜의 돼지고기 함량은 95.03%로 국내 캔햄 중 최고 수준의 육함량이다.

롯데푸드는 이번 설 명절을 앞두고 ‘K-로스팜’을 넣은 선물세트를 6종류 출시하며 우리 한돈을 사용한 캔햄 판매를 더욱 확대한다는 계획이다. K-로스팜 캔햄으로만 구성한 세트는 물론, 식용유, 참기름, 핑크솔트 등 다양한 구성의 혼합 세트도 준비해 선택의 폭을 넓혔다.

이 밖에도 지난 1월 21일에는 태권트롯으로 잘 알려진 가수 나태주와 국악가수 권미희가 출연한 ‘K-로스팜송’ 영상을 롯데푸드 공식 유튜브 채널에 업로드하며 홍보에 박차를 가하고 있다.

롯데푸드 관계자는 “이번 명절, 100% 국내산 돼지고기를 사용한 ‘K-로스팜’으로 품질 좋은 햄의 깊은 맛도 즐기고 우리 한돈 농가도 돕는 일석이조의 행복을 권해 드린다”고 말했다.

한편 ‘로스팜’은 1983년 6월 국내 최초로 생산된 순수 우리 기술 사각캔햄 브랜드다. 그 전까지 국내에서 캔햄은 원형 통조림 형태로만 생산되다, 로스팜을 시작으로 국내에서도 사각캔햄이 생산되기 시작했다.

