[아시아경제 박종일 기자]김수영 양천구청장이 일회용품 및 플라스틱 사용을 자제하자는 脫플라스틱 실천 운동인 ‘고고(GOGO)릴레이’ 챌린지 캠페인에 동참했다.

‘고고(GOGO)릴레이’ 캠페인은 우리 생활 속 1회용품과 플라스틱 제품 사용을 최대한 줄이기 위해 가급적 자제하여야 할 실천 1가지(GO)와 널리 홍보하고 실행해야 할 1가지(GO)를 약속하고 다음 참여자 3명을 지명한다.

김 구청장은 다음 참여자로 홍인성 인천광역시 중구청장, 허필홍 강원도 홍천군수, 서병완 양천구의회 의장 3명을 지명했다.

