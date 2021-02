휴넷, 인공지능교육연구소 설립…"AI 에듀테크 도약"

데이터 전문 연구진 8명으로 구성…챗봇·학습 분석 솔루션 등 R&D 박차

[아시아경제 이준형 기자] 휴넷은 한국산업기술진흥협회에서 기업부설연구소인 '인공지능교육연구소' 설립을 인가받았다고 8일 밝혔다.

인공지능교육연구소는 8명의 데이터 전문 연구진으로 구성됐다. 차세대 교육 시스템인 LABS에 적용된 인공지능(AI) 튜터와 AI 큐레이션, AI 기반 문장 유사성 분석 등에 대한 고도화 작업 등 다양한 연구과제를 수행하게 된다.

휴넷에 따르면 연구소는 ▲학습과 교육을 주제로 한 대화형 챗봇 ▲빅데이터 기반 교육 콘텐츠 추천 및 학습 분석 솔루션 ▲AI 디자이너·개발자 등에 대한 연구를 계획하고 있다. 아울러 연구개발 결과물을 특허 출원할 계획이라고 휴넷 측은 덧붙였다.

이번 연구소 설립 인가로 휴넷은 에듀테크 개발에 박차를 가한다는 계획이다. 휴넷은 2016년부터 에듀테크 기반의 교육 솔루션에 투자해 데이터및 AI 분야의 연구개발 역량을 강화해왔다. 연구소장은 휴넷 DT(디지털 전환) LAB을 총괄하는 이용인 전무가 맡는다.

조영탁 휴넷 대표는 "인공지능교육연구소는 휴넷을 에듀테크 전문기업으로 도약하게 하는 구심점이 될 것"이라며 "AI 기술로 교육의 질을 높이고 학습자의 교육효과를 극대화할 수 있도록 연구개발에 매진하겠다"고 말했다.

