미얀마 양곤서 10만명 쿠데타 항의 시위…"2007년 이후 최대"(종합)

군정 인터넷 차단 하루 만에 해제

미야와디 해산과정서 총성 보도도

[아시아경제 기하영 기자]미얀마 최대 도시 양곤에서 군부 쿠데타에 항의하는 거리 시위가 이틀 연속 벌어졌다. 10만명에 육박하는 인파가 몰리며 성난 민심을 그대로 보여줬다는 평가다.

7일 블룸버그 통신은 "양곤 중심 술레 파고다에 거의 10만명의 시위대가 모였다"며 "2007년 샤프론 혁명 이후 최대 규모"라고 보도했다. 샤프론 혁명은 군정의 급격한 유가 인상에 항의해 불교 승려들이 주축이 돼 일어난 군정 반대 시위를 말한다. 당시 수백 명이 사망한 것으로 추정된다.

외신에 따르면 양곤시 각지에서 모인 시위대는 이날 오후 '술레 파고다'로 집결했다. 이곳은 1988년과 2007년 군정 반대 시위 당시에도 핵심 시위장소였다. 현지 온라인 매체 미얀마 나우도 이날 흘레단, 얀킨, 탐웨 등 최소한 양곤 3곳에서 동시에 시위가 벌어졌다고 덧붙였다. 일부 현지 언론은 군정의 인터넷 접속 차단 조치를 뚫고 SNS를 통해 거리 시위 과정을 중계했다.

이들은 아웅산 수치 국가고문이 이끈 민주주의민족동맹(NLD) 깃발을 흔들고 저항의 상징인 '세 손가락 경례'를 높이 들고 구호를 외치며 도심을 행진했다. 세 손가락 경례는 영화 헝거 게임에서 차용한 제스처로, 태국의 반정부 시위에서 널리 사용됐다. 이들이 든 현수막에는 '우리는 군부 독재를 원하지 않는다'는 구호가 담겨 있다고 외신은 전했다.

또 주요 외신들은 양곤 외에도 제2 도시 만달레이에서 학생과 의료진이 시위를 벌였고, 동남부 해안 도시 몰라민에서도 100명가량이 항의 시위에 동참했다고 전했다. 카렌주 파야톤주 지역에서는 NLD 의원들이 구금된 것으로 알려진 경찰서 밖에서 수백 명이 전날 밤을 지새운 뒤 오전에도 시위를 이어간 것으로 알려졌다.

이 가운데 미얀마 남동부 미야와디 지역에서 경찰이 쿠데타에 항의하는 시위대를 해산하는 과정에서 총성이 들렸다는 보도도 나왔다. 현지 매체의 페이스북 중계방송을 인용한 주요 외신 보도에 따르면, 무장 경찰이 수백 명 시위대 속으로 돌진하고 이후 총소리가 들린 것으로 전해졌다. 다만 어떤 종류의 총탄이 발사됐는지, 사상자가 있는지는 불확실하다고 알려졌다. 현지에서는 고무탄이 발사됐다는 주장도 나왔다.

한편, 군부는 이날 현지시간 2시30분께(한국시간 오후 5시께) 인터넷 접속 차단 조치를 풀었다. 항의 시위 확산을 막기 위한 이 조치는 하루 전인 전날 오전 10시께부터 미얀마 전역에서 진행돼 시민들이 커다란 불편을 겪었다.

미얀마 군부는 지난해 11월 총선에서 심각한 부정행위가 일어났지만, 정부가 이를 제대로 조사하지 않았다는 이유를 들어 지난 1일 쿠데타를 일으켜 정권을 잡았다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr