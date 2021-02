▲ 양창근씨 별세, 양승부(16대 국회의원·대한민국헌정회 감사)·양영진씨 부친상 = 5일 오후 9시20분, 제주시 하귀농협 장례식장 201호실, 발인 9일 오전 7시30분. 064-798-8800

박소연 기자 muse@asiae.co.kr