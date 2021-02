송파구, 석촌동(101번)과 삼전동(102번째)에 구립어린이집 개원...서울 자치구 최다

민간 어린이집 매입 후 리모델링…건축비 절감으로 효율성 높여

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 지난 1일 구립 어린이집 2개소를 추가로 개원했다.

이는 구에서 개원한 101번, 102번째 구립 어린이집이다.

구는 민선 7기 출범 이후 영유아 가정의 든든한 버팀목이 되기 위해 보육의 공공성 강화 및 구립어린이집 확충을 역점사업으로 추진하고 있다.

지난해 말 구립 어린이집 100개소를 달성, 서울시 자치구 중 가장 많은 구립 어린이집을 보유하게 됐다.

새롭게 개원하는 2곳은 석촌동과 삼전동에 있는 지상 4층 규모의 민간 어린이집을 매입해 리모델링을 거친 후 국공립 기준에 맞춰 새 단장해 운영할 예정이다.

석촌새싹어린이집은 연면적 376㎡로 정원 70명 규모이며, 삼전하늘어린이집은 연면적 458.26㎡, 정원 75명 규모이다.

구는 석촌동, 삼전동은 다세대 및 일반 주택이 많은 지역으로 상대적으로 보육 인프라가 취약했던 만큼 구립 어린이집 개원으로 공공보육시설 부족 문제를 해소하는데 도움이 될 것으로 전망했다.

특히, 구립 어린이집 확충을 위해 보육가능 정원이 70명 이상의 민간 보육시설을 적극 매입하면서 건축비를 절감하여 효율성을 높이고, 기존 민간 어린이집 보육교사를 승계함으로써 고용안정 및 보육 지속성 확보에 힘쓰고 있다.

올해에도 구는 구립 송파든든어린이집 등 3개소를 추가 개원하고 2022년까지 구립 어린이집 110개소 달성을 추진할 계획이다.

박성수 구청장은 “지난해 송파구는 출생자 수가 사망자 수 보다 많은 인구 자연증가를 보이며 ‘아이 키우기 좋은 도시’임을 입증했다”면서 “올해에도 구립 어린이집의 양적 증가와 질적 내실화에 힘써 아이 키우기 편한 송파, 가정이 행복한 송파를 만들어 가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr