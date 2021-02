광진구 중곡제일시장 등 ‘2021 설맞이 고객감사 이벤트' 진행

10일까지 지역 내 7개 전통시장에서 설맞이 고객감사 이벤트 열려... 구매고객 대상 온누리상품권·쿠폰 등 경품 추첨 행사 진행

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 설 명절을 맞아 코로나19로 위축된 지역경제와 전통시장을 활성화하기 위해 오는 10일까지 ‘2021 설맞이 고객감사 이벤트’를 개최한다.

행사기간 동안 중곡제일시장, 자양시장, 화양제일시장 등 7개 전통시장에서는 제수용품을 할인된 가격으로 판매, 구매고객을 대상으로 경품행사도 진행된다.

먼저 면곡시장에서는 1일부터 3만 원 이상 구매고객을 대상으로 5천 원 상당의 쿠폰 및 사은품을 증정하는 경품 이벤트를 진행해 재미와 즐거움을 선사할 예정이다.

또 자양시장과 능동로시장은 3일부터, 노룬산시장은 6일부터, 중곡제일시장은 9일부터 3만 원 이상 구매고객에게 온누리상품권 5천원 권 증정 이벤트를 진행한다.

더불어 화양제일시장과 영동교시장은 각각 3일, 4일부터 구매고객에게 시장쿠폰 증정 행사를 개최해 전통시장을 이용하는 고객에게 감사의 마음을 전할 예정이다.

이와 함께 중곡제일시장과 자양시장은 이용 주민의 편의를 위해 배송 서비스를 제공한다. 배송 주문을 원하는 주민은 각 시장 상인회(중곡제일시장 , 자양시장)로 전화 주문하면 된다.

이밖에도 전통시장 방문 이용객을 위해 코로나19 종료 시까지 전통시장 주변도로에 주차가 허용된다. 시장 이용객에 한해 2시간 이내로 주차가 가능, 허용시장은 중곡제일, 자양, 영동교, 노룬산, 능동로, 신성시장 등 6개 시장이다.

광진구시설관리공단에서 관리하는 공영주차장 3개소(동서울길, 송림기사식당길, 자양유수지)도 11일부터 14일까지 4일간 주차장을 무료 개방한다.

김선갑 구청장은 “코로나19 장기화로 어려운 시기를 겪고 있는 전통시장에 활력을 불어놓고 지역 내 소비를 이끌어내기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “전통시장에서 저렴하게 장도 보고, 사람 사는 맛과 명절 분위기를 느껴가시길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr