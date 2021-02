재능교육 ‘스스로학습시스템’, 13년 연속 퍼스트브랜드 대상 수상

개인별·능력별 완전학습 실현 지능형 학습관리 프로세스 호평

[아시아경제 김희윤 기자] 재능교육(대표 박종우)은 ‘스스로학습시스템’이 한국소비자포럼 주관 ‘2021 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 학습지 부문에서 13년 연속 수상했다고 1일 밝혔다.

2021 대한민국 퍼스트브랜드 대상은 각 산업군별 2021년 대한민국 퍼스트브랜드를 직접 소비자가 선정해 시상하는 국내 최대 규모의 시상식이다.

재능교육에 따르면 이 시상식에서 10년 이상 수상 브랜드는 ‘퍼스트클래스 브랜드’로 지정되는데, 재능교육은 학습지 부문에서 유일하게 13년 연속 수상자로 선정돼 ‘퍼스트클래스 브랜드’에 이름을 올렸다.

재능교육의 ‘스스로학습시스템’은 개인별·능력별 완전학습을 실현하는 지능형 적응 학습관리 체계 및 프로세스다. ▲적응형 진단평가 ▲지능형 진단처방시스템에 의한 진도결정 ▲프로그램식 스스로학습 콘텐츠로 구성됐다. 학습자는 스스로 공부하며 진도상담을 거쳐 최종 등급의 학습을 마칠 수 있다.

박종우 재능교육 대표이사는 “2021년 교육 업계를 이끌어갈 대표 브랜드로 재능교육 스스로학습시스템을 선정해주신 고객 여러분들께 감사드린다”며 “올해는 재능교육의 학습 콘텐츠와 서비스를 고객의 관점에서 한 단계 더 업그레이드하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

