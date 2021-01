[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시는 청렴한 공직문화 확산을 위해 매월 첫 번째·세 번째 월요일을 '클린톡 청렴데이'로 지정·운영한다고 30일 밝혔다.

경산시는 각 부서마다 '클린톡 청렴데이'로 지정된 매월 첫 번째와 세 번째 월요일에 전 직원을 대상으로 문자를 발송, 청렴실천 의지를 되새기게 된다.

최영조 경산시장은 "매월 2회 접하는 일상속 청렴메시지를 통한 청렴생활화로 공직자 윤리의식을 한 단계 더 향상시킬 것"이라며 "꾸준하게 실천하는 청렴활동을 통해 깨끗한 공직문화를 조성하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr