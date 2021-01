[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 북한에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 지원하기 위해 구체적 협의를 진행하는 단계는 아니라고 밝혔다.

통일부 당국자는 28일 "코로나19와 같은 감염병 문제는 북한은 물론 우리 국민의 생명과 안전 보장을 위해 남북간 공동대응이 반드시 필요하다는 입장"이라면서도 "현 단계에서 대북 백신 지원 관련 정부 내 구체적 협의를 진행한 바 없다"고 밝혔다.

앞서 이인영 통일부 장관은 북한에 대한 백신 지원 가능성을 내비친 바 있으며, 정세균 국무총리도 전날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 외신기자 정책토론회에서 물량이 남는 것을 전제로 북한에 지원할 수 있다고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr