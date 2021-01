[특징주]금호에이치티, 신약개발 업체 흡수합병 소식에 상한가

[아시아경제 지연진 기자] 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 3,315 전일대비 765 등락률 +30.00% 거래량 10,884,341 전일가 2,550 2021.01.27 10:15 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, '신약개발' 다이나노 흡수합병 금호에이치티, 외국인 2만 1000주 순매수… 주가 1.16%금호에이치티, 커뮤니티 활발... 주가 4.61%. close 가 27일 신약개발 관계사 다이노나를 흡수합병한다는 소식에 가격제한선까지 올랐다.

금호에이치티는 이날 오전 10시 기준 전일대비 30% 오른 3315원에 거래중이다. 이 회사는 자동차용 조명 전문 제조 업체로 차량 전면·후면 조명장치와 계기판, 실내등 등 자동차에 사용되는 전 부문의 조명을 생산 중이며, 이날 신약개발 업체 다이노나를 흡수합병하기로 결정했다고 공시했다.

