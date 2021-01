이재명 "망국적 부동산문제 해법은 기본주택"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 "경기도 기본주택과 같이 공공영역에서 주거문제에 대해 책임을 진다는 것을 보여주고 투기가 불가능하도록 제도를 개혁하면 부동산 문제를 해결할 수 있다"고 주장했다.

이 지사는 26일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 '경기도 기본주택' 온라인 정책토론회에서 "주택시장이 투기수요와 공포수요로 왜곡되고 있다"며 "이를 해결하려면 투기로 생겨난 불로소득을 적정하게 환수하고 평생 세를 살다 길거리에 나앉지 않을까 하는 불안을 해소해줘야 한다"고 강조했다.

그는 그러면서 "(이를 해결하기 위해서는)원하면 고품질의 주택을 언제든지 구해서 살 수 있게 해주면 된다"며 "기본주택이든 평생주택이든 공공영역에서 주거문제에 대해서는 최소한 책임을 진다는 것을 보여주고 투기가 불가능하도록 세제와 금융제도를 개혁하면 얼마든지 부동산문제를 해결할 수 있다"고 덧붙였다.

이어 "다만 아무리 정책의 완결성이 높아도 국민들이 그 정책을 믿지 않으면 백약이 무효"라며 "고위공직자 대상 백지신탁제를 도입해서 필수 부동산 외에는 소유하지 못하게 하고 승진을 안 시키거나 고위공직자에 임명하지 않으면 된다. 고위공직자들이 부동산 가격이 오르는 것에 이해관계를 갖지 않게 하고 완결된 정책을 제시하면 (부동산 문제를) 충분히 해소할 수 있다"고 해법도 제시했다.

정성호 국회 예결위원장은 "오늘 토론회를 계기로 많은 국회의원들이 경기도의 기본주택 정책에 공감해 정책이 실현될 수 있도록 국회에서 제도적 장치와 예산적 뒷받침을 추진했으면 좋겠다"고 당부했다.

박영선 전 중소벤처기업부 장관은 환영사를 통해 "오늘 토론회 내용 중에 토지임대부 분양주택은 저도 관심이 많은 임대정책"이라며 "반값아파트를 만들 수 있는 대안이라 생각하고, 국회에서 이를 실현할 수 있는 주택법과 환매조건부 관련 부분에 대해 진지한 논의가 이뤄지길 기대한다"고 밝혔다.

우상호 국회의원도 환영사를 통해 "민간 주택의 공급확대 정책만으로는 지금의 주거 취약계층에 대한 주거방안이 실현될 수 없다는 것이 지난 수십년간의 정책과 시장에서 확인된 사안"이라며 "공공주택 보급만이 (부동산 문제 해결의) 답이 아닌가 하며 오늘 토론회에서 제기되는 기본주택안도 상당히 검토해 볼 만한 의미 있는 정책이라고 생각한다"고 공감을 표시했다.

이날 토론회에서는 이헌욱 경기주택도시공사 사장과 남기업 토지자유연구소 소장은 각각 '기본주택 장기임대형 제안', '기본주택 분양형 제안'을 주제로 발표했다.

이어진 전문가 토론에서는 임재만 세종대학교 교수가 좌장을 맡고 김남근 법무법인 위민 변호사, 박미선 국토연구원 주거정책연구센터장, 진남영 새로운 사회를 여는 연구원 원장, 배문호 한국토지주택공사(LH) 토지주택대학교 교수가 토론자로 나서 경기도 기본주택 정책 제안에 대해 활발히 의견을 나눴다.

한편, 이날 토론회에는 윤후덕, 조정훈 의원 등 20명의 국회의원이 참석했다.

