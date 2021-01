주호영 "국민의힘, 안철수와 싸울 일 없다…후보 뽑은 뒤 단일화 할 것"

안철수, 오픈플랫폼 제안은 '난색'

[아시아경제 나주석 기자]주호영 국민의힘 원내대표는 20일 서울시장 야권 후보 단일화와 관련해 먼저 국민의당 후보를 뽑은 뒤 안철수 국민의당 대표와의 단일화를 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. '국민의힘이 안 대표와 싸우고 있다'는 안 대표의 주장은 사실이 아니라며 단일화 의지를 재확인했다.

주 원내대표는 10일 '박원순 시정 잃어버린 10년, 재도약을 위한 약속' 행사에 참석한 뒤 기자들과 만난 자리에서 야권 후보 단일화 문제에 대한 입장을 밝혔다.

그는 "우리당이 무엇 때문에 안 대표와 싸우겠냐"면서 " 야권 후보 단일화하는 과정에서 각 당의 입장도 있을 수 있고 예비후보의 입장도 있을 수 있는데 그것을 조정하는 과정으로 봐야 한다"고 말했다. 이어 "야권 단일화의 대의명제 다 동의하고 있어서 안 대표와 싸울 일 없다"며 갈등설을 진화했다.

다만 국민의힘 당적을 보유하지 않더라도 국민의힘 후보 경선에 참여할 수 있게 해달라는 안 대표의 제안에 대해서는 난색을 표했다.

주 원내대표는 "당헌당규상으로도 불가하게 돼 있고 선거법상으로도 어려움 있는 것으로 안다"고 말했다. 이어 "우리 당은 우리 당 후보를 뽑아서 국민의당 후보와 단일화하겠다는 것"이라고 선을 그었다.

안 대표가 국민의힘에 입당해야 한다고 보느냐는 기자들의 질문에 대해서는 "본인이 입당을 안 한다"면서 "그런 이야기를 할 없다"고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr