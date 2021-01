박재현 수공 사장, 탈플라스틱 실천 확산 캠페인 '고고릴레이' 참여

'RE100 선언' 한국수자원공사

생활 속 플라스틱 줄이기 약속

[아시아경제 김보경 기자] 한국수자원공사는 8일 생활 속 탈(脫)플라스틱 실천을 확산하기 위한 캠페인에 동참했다.

환경부에서 시작한 캠페인 '고고릴레이'는 플라스틱 줄이기를 위해 '(하지 말아야 할 한 가지를 거부하)고, (해야 할 한 가지를 실천하)고'의 의미를 담아 SNS로 확산시키는 운동이다.

캠페인 첫 주자인 조명래 환경부 장관은 지난 4일 탈플라스틱 실천을 약속하면서, 박재현 수자원공사 사장(사진)을 다음 참여자로 지명했다.

박재현 사장은 '불필요한 비닐 사용 줄이기' '에코백이나 장바구니 챙기기' 등 생활 속 탈플라스틱 실천을 선언한 후 그 내용을 수자원공사 페이스북에 게재했다.

이어서 다음 실천 주자로 허태경 대전시장, 박창근 가톨릭관동대학교 교수, 이경희 수자원공사 환경본부장을 지명했다.

수자원공사는 지난해 9월부터 긴급구호용 병입 수돗물에 비닐라벨을 제거하고 11월에는 전 세계적 캠페인인 RE100에 공공기관 최초로 참여를 선언하는 등 플라스틱 사용을 최소화하기 위한 노력을 하고 있다. RE100이란 기업에서 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 대체하는 것이다.

이번 고고릴레이 참여를 계기로 환경을 위한 작은 노력이 모아질 수 있도록 환경부에서 추진 중인 '플라스틱 다이어트, 함께 해요' 운동을 내부직원과 국민들에게 지속적으로 홍보할 계획이다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr