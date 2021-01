[아시아경제 오주연 기자] 젠큐릭스 젠큐릭스 229000 | 코스닥 증권정보 현재가 16,750 전일대비 450 등락률 -2.62% 거래량 96,417 전일가 17,200 2021.01.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 젠큐릭스, 폐암 동반진단키트 건강보험 적용 "판매 본격화"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일젠큐릭스, 주가 1만 8350원 (-5.66%)… 게시판 '북적' close 는 필리핀에서 CE Medical Resources사와 3260만원 규모의 코로나 진단키트 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 23.86%에 달한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr