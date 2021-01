◇국장급 전보

▶대변인 김기훈 ▶기획조정실 정책기획관 윤원습 ▶농촌정책국장 강형석 ▶축산정책국장 박범수 ▶식품산업정책실 식품산업정책관 노수현 ▶식품산업정책실 농업생명정책관 김종구 ▶국립농산물품질관리원장 이주명

◇과장급 승진

▶농촌재생에너지팀장 박나영

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr