[아시아경제 이민지 기자] 신영증권 신영증권 001720 | 코스피 증권정보 현재가 53,500 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 17,221 전일가 53,200 2021.01.07 15:30 장마감 관련기사 신영증권, 홈페이지 전면 개편…"이용 편의성 높여"[클릭 e종목]"LG화학, 석유화학·첨단소재 투자 가속화 주목" 신영證, 절세·가족분쟁 해결하는 신탁상품 선봬 close 은 종속회사인 신영부동산신탁이 운영자금 조달을 위해 700억원 규모로 주주배정 유상증자를 결정했다고 7일 공시했다.

구주주에 대한 청약예정일은 오는 12일로 1주당 액면가액은 5000원이다. 신주권교부에정일은 오는 15일이다.

